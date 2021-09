Très actif sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille a fait peau neuve. Pablo Longoria avait promis des changements et ses grandes manœuvres ont fait mouche. En ce début de saison, l’OM inspire et fait briller les yeux de ses supporters. La joie mais surtout la folie règne sur la Canebière, Eric Di Meco le confirme, l’équipe à suivre cette saison, c’est l’Olympique de Marseille.

« Le début de saison de l’OM ? Surprenant. Parce que je ne les voyais pas à ce niveau-là aussi rapidement vu le nombre de recrues cet été ; enthousiasmant, parce que lorsqu’on regarde l’OM, on ne s’emmerde jamais ; et plein d’espoir, car on se rend compte que face à Monaco samedi, il manquait Payet et Milik. Je me dis qu’il y a de quoi faire cette saison. Il y a un gros potentiel, il y a en tout cas une équipe qui donne beaucoup de plaisir, il y a un coach qui a déjà été adopté par le public et il y a des recrues performantes rapidement« , a-t-il déclaré dans un entretien accordé à La Provence.