Très présent dans la presse cette semaine avec la confrontation entre le Bayern et le FC Barcelone, Karl-Heinz Rummenigge a fait de longues déclarations pour Bild. L’ancien directeur général du club bavarois révèle un bien trop lourd secret concernant Cristiano Ronaldo.

Interrogé par la presse allemande à la suite de la rencontre entre le Bayern Munich et le FC Barcelone, Karl-Heinz Rummenigge n’a pu s’empêcher de commenter les résultats du jour et plus particulièrement la performance de Cristiano Ronaldo : « C’est un véritable phénomène ! Il a 36 ans, 20 ans de carrière, et pourtant il joue toujours au même niveau. Je me souviens d’une scène quand il était à Turin. Il se tenait derrière une porte avec les mains en l’air… Je lui ai demandé ce qu’il faisait et il m’a répondu : « Je m’entraîne à célébrer mon prochain but. »