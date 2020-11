Wylan Cyprien avant de signer à Parme cet été, a longtemps été annoncé sur les tablettes des Girondins de Bordeaux. Le milieu de terrain a confirmé ses rumeurs en avouant avoir été en contact avec le club et particulièrement l’entraîneur Jean-Louis Gasset.

« Parme m’a montré une grande confiance en s’alignant sans réfléchir Avec ma famille et mes agents, nous avons longtemps discuté avec Bordeaux mais il n’y a jamais eu d’offre concrète. J’ai échangé avec l’entraîneur, Jean-Louis Gasset, au téléphone. Il m’avait convaincu du projet, mon accord a été donné mais derrière, aucune offre… Je pensais alors à mon avenir et à ma famille. Ensemble, nous avons fait le choix de ne pas attendre la dernière minute et de partir » a-t-il déclaré à France Football.

Avec Parme, Wylan Cyprien, 25 ans, a fait trois apparitions cette saison en Serie A.