Le Français Fabien Claude a signé ce samedi le meilleur résultat de sa carrière en Coupe du monde de biathlon en s’adjugeant la 2e place de la poursuite de Kontiolahti. Il termine ainsi derrière le vainqueur du jour Sebastian Samuelsson.

À 25 ans, Claude n’avait jamais fait mieux que la 4ème place sur le circuit. Il offre de ce fait le premier podium de la saison. Parti 11e à 54 secondes de la tête et malgré 3 fautes au tir, Claude a réussi à revenir sur ses concurrents et notamment sur Johannes Boe. Samuelsson, qui n’a commis qu’un erreur à la carabine, a lui gagné, à 23 ans, la première course de sa carrière en Coupe du monde.

Classement général de la Coupe du monde de biathlon messieurs à l’issue de la poursuite disputée samedi à Kontiolahti.

1. Johannes Thingnes Boe (NOR) 210 pts

2. Sebastian Samuelsson (SWE) 175

3. Jakov Fak (SLO) 152

4. Sturla Lægreid (NOR) 145

5. Tarjei Boe (NOR) 144

6. Arnd Peiffer (GER) 137

7. Erik Lesser (GER) 127

8. Quentin Fillon Maillet (FRA) 123

9. Erlend Bjoentegard (NOR) 115

10. Johannes Dale (NOR) 114

…

14. Simon Desthieux (FRA) 105

15. Emilien Jacquelin (FRA) 104

17. Fabien Claude (FRA) 100

22. Antonin Guigonnat (FRA) 79