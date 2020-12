Le nom de Lionel Messi est souvent lié à Manchester City. Libre en juin 2021, l’Argentin pourrait signer en Angleterre dès cet hiver. Pourtant, Pep Guardiola, ne semble pas motivé à recruter en janvier.

Marché des transferts rime souvent avec Manchester City. Cet hiver, le club anglais semblait même en pôle position pour un éventuel transfert de Lionel Messi. Pourtant, en conférence de presse d’avant match face à Burney (5-0), Pep Guardiola a laissé, entendre qu’il ne recruterait pas en janvier.

« Est-ce que l’on va recruter lors du mois de janvier ? Non car nous avons déjà une équipe fantastique capable de se battre pour tous les titres » a affirmé le manager des Citizens. Du coup, la star du FC Barcelone ne semble plus d’actualité. En interne, selon la presse anglaise, on laisse entendre que l’arrivée de la star argentine à ce moment de sa carrière, serait un pari financier trop important, et un risque que les Sky Blues ne semblent pas vouloir prendre.