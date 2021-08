Le LOSC s’est imposé sur le score de 1-0 ce soir à Tel-Aviv en Israël et remporte ainsi le Trophée des Champions 2021 face au Paris Saint-Germain.

LOSC – Paris Saint-Germain 1-0 : Face au recordman du nombre de victoires dans la compétition (10) et lauréat des huit dernières éditions, le champion de France sortant a battu son dauphin de la saison passée sur un bijou de Xeka (45e), le milieu portugais trompant Keylor Navas d’une lourde frappe du droit à l’entrée de la surface. Privés de nombreux cadres comme Neymar, Marquinhos, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma et Pablo Sarabia – mais aussi de Sergio Ramos (blessé) et Idrissa Gueye (coronavirus), la formation de Mauricio Pochettino a en revanche pu compter sur le latéral droit marocain Achraf Hakimi et le milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum, l’ancien joueur de Liverpool ayant disputé les vingt dernières minutes. La Ligue 1 débute le week-end prochain et déjà un premier titre pour Lille.