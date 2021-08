Pilote de l’écurie française Alpine, Esteban Ocon a remporté le Grand Prix de Hongrie disputé sur le circuit de Budapest ce dimanche.

Après cette toute première victoire en Formule 1, le pilote français s’est confié sur cette victoire et forcément il a encore des étoiles dans les yeux. « Je ne pense pas encore, non. C’est incroyable. Incroyable d’avoir gagné cette course, qui est aussi un de mes Grands Prix préférés. C’est une piste qui me rappelle beaucoup de pistes de kart qu’il y a autour de chez moi, les pistes où j’ai commencé tout simplement (il est né à Evreux en Normandie). Ca enchaîne, le pilote peut faire la différence même si c’est difficile de doubler. En qualif, sur un tour, c’est vraiment le pied ». A déclaré le pilote de 24 ans après sa magnifique course.