Pavel Nedved, le vice-président de la Juventus Turin a souhaité mettre un terme définitif à l’avenir de Cristiano Ronaldo.

Quelques heures après la victoire 2 buts à 1 contre l’équipe de Monza dans le trophée Berlusconi, le bras droit du président Andrea Agnelli s’est montré très clair au moment d’évoquer l’avenir de sa star portugaise. Selon lui, Ronaldo n’est plus à vendre et il sera Turinois cette saison. « C’est un de nos joueurs, il lui reste un an de contrat, nous sommes très heureux de l’avoir avec nous parce que chaque saison il nous a toujours garanti beaucoup de buts. C’est un joueur de la plus haute valeur et évidemment nous parions sur lui, » a-t-il affirmé au micro de la chaîne Mediaset.