L’ancien joueur du Bayern Munich Zé Roberto, est revenue pour l’Equipe, sur la situation de Neymar à Paris. Selon l’ancien international brésilien, l’attaquant ne restera pas bien longtemps au PSG. Et cela, à cause de la relation complexe avec ses supporters.

« J’ai l’impression qu’il n’a jamais été accepté à 100% par ses supporters. Mais c’est de sa faute. C’est à cause de son comportement. La relation entre Neymar et Paris est abîmée et le divorce se profile. Moi, je le vois disputer la Coupe du monde, finir la saison puis partir. J’en suis presque sûr. Neymar est un garçon sensible. Il a besoin du soutien des supporters, des médias, du groupe. S’il ne se sent pas aimé, il va aller voir ailleurs », a assuré Zé Roberto pour L’Equipe.

