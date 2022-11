Titulaire hier soir avec l’Olympique de Marseille lors de la victoire 1 but à 0 contre l’Olympique Lyonnais en championnat de France, Amine Harit est revenu sur le match et il est forcément heureux de ce résultat.

Après la rencontre, il s’est confié sur ce dernier et il pense que son équipe a fait ce qu’il fallait pour venir à bout d’une formation lyonnaise qui est passée à côté de son sujet. « On savait que ça n’allait pas être un match facile, surtout après la grosse débauche d’énergie qu’on a pu avoir mardi soir parce que c’était un match intense. Devoir renchaîner par un match très très difficile face à une très bonne équipe de Lyon qui était sur une bonne dynamique depuis quelques semaines donc je pense que c’est mérité. Sur nos derniers matchs de Ligue 1 on n’a pas eu énormément de chance et voilà, c’est une petite récompense pour tout le groupe. » Explique l’international marocain.

Avant de terminer : « Comme je l’ai dit, on est l’Olympique de Marseille, on se doit d’être compétitif en championnat et maintenant que malheureusement, il n’y a plus la Coupe d’Europe, on sera frais parce qu’on aura juste un match par semaine. »