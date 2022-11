Gareth Bale a expliqué que c’était extraordinaire de ressentir le soutien des fans du Los Angeles FC à nouveau. Après avoir vécu des moments moins positifs au Real Madrid.

« C’est vraiment bien, les fans ont montré leur soutien, ils ont été patients et c’est très positif. Ça fait du bien de jouer ici. L’ambiance est aussi incroyable, ils soutiennent toujours l’équipe. Je ne peux pas demander plus. Ils m’ont tout de suite fait sentir chez moi. Ma famille est aussi adaptée et c’est important », a souligné Bale.