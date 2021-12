La Coupe de France subit elle aussi les conséquences d’incidents inattendus. Hier soir, la rencontre entre le Paris F et l’Olympique Lyonnais a du être arrêtée pour des bagarres dans les tribunes entre supporters. Des agissements auxquels réagit Jean-Michel Aulas.

« C’est dramatique pour le football. Ce soir (vendredi), on a encore vu des choses inacceptables. Je ne sais pas encore exactement ce qu’il s’est passé. Je crois que les responsabilités sont partagées. Tout n’est pas à mettre sur le dos de nos supporters. Il faudra bien analyser ce qu’il s’est passé. L’OL n’a pas à prendre l’entière responsabilité des incidents. Il y a eu un enchaînement d’évènements. On va chercher la vérité et d’ailleurs le club a décidé de porter plainte. Si nos supporters sont impliqués, ils seront sanctionnés sévèrement. On me dit que des supporters du PSG étaient là, que les pétards sont venus des supporters parisiens. J’attends de connaître ce qu’il s’est réellement passé« , a confié Jean-Michel Aulas devant la presse à l’issue de la rencontre et des drames survenus.

C’est la seconde fois, en quelques semaines, que l’Olympique Lyonnais est victime de ses incidents après l’Olympico en Ligue 1.