Membre important du vestiaire parisien, Marco Verratti rayonne tant sur la pelouse qu’au sein du groupe. Au club depuis bientôt 10 ans, l’Italien est désormais le premier à accueillir les recrues. Un rôle qu’il apprécie.

« Moi, je pense que les nouveaux joueurs sont toujours les bienvenus parce qu’ils apportent de la nouveauté et des caractéristiques différentes des joueurs déjà présents. Et puis ce sont des grands joueurs, qui avaient déjà marqué l’histoire du football et s’étaient déjà affirmés dans leur championnat. Et moi, c’est aussi ma personnalité, je veux toujours faire en sorte qu’ils se sentent bien et chercher à les aider, comme on a pu le faire avec moi quand je suis arrivé. Et c’est à moi que ça fait plaisir, parce que je suis content quand les joueurs qui arrivent ici se sentent bien », a déclaré Marco Verratti pour PSG TV.