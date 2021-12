Arrivé il y a quelques semaines à la tête des Spurs de Tottenham pour succéder à Nuno Espirito Santo, Antonio Conte a su relever un club aux aboies. Néanmoins cela n’est dû qu’à l’électrochoc et l’Italien veut un turn-over au sein de son effectif.

Très exigent lorsqu’il reprend les rênes d’un club à l’agonie, Antonio Conte a toujours demandé que des recrues ciblées arrivent très rapidement afin de relancer un effectif démotivé. A quelques jours du prochain mercato hivernal, l’occasion est trop belle et manquer de réelles opportunités de marché seraient une déception pour l’Italien qui espère que ses dirigeants vont le soutenir dans son projet : « Bien sûr, dans les prochains jours, nous essaierons d’avoir une réunion pour parler de la situation et voir s’il y a un moyen d’améliorer l’équipe et de quelle manière. En ce moment, je fais une évaluation de toute l’équipe« , a déclaré Antonio Conte dans des propos rapportés par Sky Sports.

A la suite de ses déclarations, le technicien italien a évoqué le cas Harry Kane alors que l’international anglais peine à retrouver son réel niveau suite à son départ avorté cet été : « Si vous comparez ce qu’il a fait dans le passé, c’est très étrange. Mais d’après mon expérience, avant en tant que joueur puis en tant qu’entraîneur, ça arrive. J’ai joué avec des attaquants importants qui, pendant une longue période, n’ont pas marqué. Mais mon jugement à leur sujet n’a pas changé. Je voulais aussi les avoir dans mon équipe s’ils ne marquaient pas. Parce que si vous avez Kane dans votre équipe, vous vous sentez plus fort. Harry est un attaquant de classe mondiale, c’est l’un des meilleurs que j’ai eu le plaisir d’entraîner. » Aucun remplaçant ne sera donc recruter en ce qui concerne le poste d’avant-centre.