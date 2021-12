La bataille de président est loin d’être terminé alors que Pierre Ferracci rejette l’entièreté de la faute ou presque sur l’Olympique Lyonnais.

Invité de l’émission ‘Rothen s’enflamme’ ce lundi sur RMC, le président du Paris FC, Pierre Ferracci, est revenu sur les incidents du match de Coupe de France face à l’Olympique Lyonnais. Pour rappel, le match a dû être arrêté à la mi-temps à cause de débordements en tribunes. Toujours très remonté, le patron du club francilien en a remis une couche sur son homologue Jean-Michel Aulas.

« Certains prennent plus leurs responsabilités que d’autres. Quand il y a eu le tirage au sort des 16e de finale, Lyon a communiqué en disant que s’il battait le PFC, il jouerait contre Nice. C’est ça la pression de l’OL sur la commission de la FFF. Le président Aulas ne tient pas ses supporters. Réunion à la préfecture 48 heures avant, avec une procédure validée par le club. La femme qui s’occupe de la sécurité des Lyonnais a dit qu’ils allaient s’en occuper. Et finalement les supporters sont arrivés bourrés. On va porter plainte et les plaintes seront ciblées et vont permettre à Aulas et son club de faire le ménage », a lancé le président du Paris FC qui persiste et signe : « C’est essentiellement de la faute des Lyonnais ! »