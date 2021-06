A l’aube de nouvelles joutes européennes, les parieurs se préparent à dégainer leurs meilleures cotes. L’Euro 2020 débute ce vendredi 11 juin et si vous souhaitez ajouter du piment à cette compétition haletante laissez-vous porter par les belles opportunités que les bookmakers vous offrent. Mais n’oubliez pas, ne jouez que ce que vous êtes prêts à perdre… C’est parti pour les bons plans de la rédaction pour parier en ligne avec PARIONS SPORT !

Les Bleus ont parfaitement terminé leur préparation en s’imposant 3-0 face à la Bulgarie alors qu’ils avaient infligé le même score au Pays de Galles. De bon augure pour l’équipe de France qui s’apprête à passer les portes de l’enfer en intégrant le groupe de la mort. Un groupe F constitué de la France, Championne du monde en titre, le Portugal, Champion d’Europe, l’Allemagne, Champion du monde 2014 et la Hongrie, petit poucet. Un tirage au sort complexe pour les Bleus, difficile de tirer un pari gagnant. Néanmoins, impossible n’est pas français et Sport.fr vous propose une côte plutôt alléchante.

Antoine Griezmann + de 3,5 buts sur l’ensemble de la compétition : Coté à 2,35

Le meneur de l’équipe de France, Antoine Griezmann, bénéficie d’une jolie côte alors qu’il paraît plus en forme que jamais. Auteur de 6 buts à l’Euro 2016 et 4 à la Coupe du Monde 2018, le Barcelonais a systématiquement franchi cette barre des 3,5 buts lors des compétitions internationales auxquelles il a participé en tant que titulaire indiscutable. Au vu de son organisation, l’Euro qui arrive devrait permettre aux attaquants de s’exprimer. Décisif dans les grands rendez-vous, il devrait se montrer essentiel dans les confrontations contre les cadors du groupe. Enfin, la possibilité d’affronter un 3ème en 8ème de finale pourrait lui permettre d’inscrire quelques buts supplémentaires. Il est également important de rappeler qu’il est le tireur de penalties attitré.

Le deuxième bon plan est aussi un buteur. Un attaquant bien connu du public français. Il s’agit du Turc Burak Yilmaz. Deux côtes semblent intéressantes pour le Champion de France en titre.

Burak Yilmaz + 1,5 buts : Coté à 1,90, + de 2,5 buts : Coté à 4,00

Dans un groupe homogène au côté de l’Italie, la Suisse et le Pays de Galles, la Turquie peut créer la surprise. Sur une dynamique de folie, Burak Yilmaz empile les buts tant en club, avec le LOSC, qu’en sélection. Il sera sans aucun doute l’homme fort de son équipe et les formations qu’il rencontrera lui permettront de faire parler la poudre.

Dans un groupe constitué du Danemark, de la Finlande et de la Russie, la Belgique est clairement la favorite de la poule B. Souvent très forts au premier tour, les Belges devraient facilement prendre la tête de leur groupe. S’imposer face aux Russes ou aux Finlandais ne semblent pas être une tâche très compliquée. De belles côtes à aller chercher.

Belgique vainqueur de son groupe : Coté à 1,70 / Belgique – Russie : Victoire Belgique : Coté à 1,70

Dans un groupe à sa hauteur (Angleterre, République Tchèque, Écosse), la Croatie devrait pouvoir sortir son épingle du jeu. Mené par Luka Modric, les Croates seront au rendez-vous, ils l’ont prouvé en préparation en rendant une belle copie face à la Belgique malgré la défaite, (1-0). Largement suffisant pour ramener une victoire contre l’Écosse, équipe qui semble être la plus faible du groupe sur le papier.

Croatie – Écosse : Victoire Croatie : Coté à 1,85

La rédaction vous propose maintenant un combiné à l’accent anglais. Dans le même groupe que les Croates, l’Angleterre apparaît comme le grand favori. Jamais séduisants au premier tour, les Three Lions débarquent à l’Euro avec une équipe indécente taillée pour concurrencer les plus grandes nations. L’Angleterre joue cette édition 2020 presque totalement à domicile, un avantage non négligeable.

Combiné : République Tchèque – Angleterre / Angleterre – Écosse : Coté à 1,97

Un bel Euro 2020 nous attend avec le retour du public dans les stades. Soyez vigilants et restez prudents, la confiance n’exclut pas le contrôle. Vive le football. Les côtes sélectionnées proviennent du site parionssport.