Première nation au classement FIFA, la Belgique fait parti des favorites pour cette Euro 2020. Lors de la dernière édition, les Belges s’étaient fait surprendre par le Pays de Galles en quarts de finale. Une situation que ne veut pas revivre Thibaut Courtois.

La génération dorée de la sélection belge vit ses dernières échéances européennes au complet sans avoir remporté le moindre titre majeur. Nouvel homme fort du Real Madrid, Thibaut Courtois a pris une stature plus importante aujourd’hui et souhaite bien renverser une tendance négative côté belge. Le Madrilène vise la gagne et en profite pour piquer les Bleus.

Thibaut Courtois : « On ne vise pas un quart ou une demi-finale. On veut la finale, et essayer de la gagner. Mais forcément si on est éliminé par meilleur que nous, on l’acceptera plus facilement. » Le portier belge semble hanté par la dernière Coupe du Monde 2018 et la défaite des Diables Rouges contre les Bleus de Didier Deschamps.