Après Roland-Garros, Amazon remporte l’appel d’offre de la Ligue de Football Professionnel pour la diffusion de la majeure partie du championnat de France de Ligue 1 et Ligue 2 pour le plus grand bonheur de la firme américaine.

Enorme tremblement de terre dans le monde du football français. Amazon récupère les lots de MediaPro pour seulement 250 millions d’euros par saison. Via sa plateforme vidéo, le géant du e-commerce devient le diffuseur principal de l’élite du foot français avec huit matchs par journée. Amazon a également remporté la diffusion de 80 % de la Ligue 2. Bein Sport diffusera 2 match par journée. Concernant la Ligue 1, le groupe canal + a remporté deux affiches samedi 17h et dimanche 21h) mais la chaine cryptée a décidé de se retirer. Reste à savoir maintenant si Amazon diffusera 100 % de la Ligue des la saison prochain et pour encore trois ans. Dans un communiqué, la firme annonce que « Cet accord historique fait de Prime Video un partenaire majeur du football professionnel en France. Nous sommes encouragés par l’accueil qu’a reçu la diffusion de Roland-Garros auprès de nos abonnés. Nous comptons nous appuyer sur ce succès pour proposer une expérience exceptionnelle à nos clients avec l’arrivée du football sur Prime Video en France. »

Cette année, il diffuse pour la première fois Roland-Garros avec en exclusivité avec dix night sessions. Une première qui a réussi à convaincre positive.