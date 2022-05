Alors que la saison arrive à son terme, Ousmane Dembélé aurait pris la décision de prolonger l’aventure au Barça malgré des offres de contrat XXL du Paris Saint-Germain et de Manchester United.

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin prochain, Ousmane Dembélé serait toujours dans les petits papiers du Paris Saint-Germain et de Manchester United. D’après les informations du journaliste espagnol Darío Montero G., le club de la capitale – qui se prépare à l’éventualité de perdre Kylian Mbappé au prochain mercato – a déjà transmis une offre au clan Dembélé. Une offre alléchante de 17 millions d’euros nets par an, assortis d’une prime à la signature. Manchester United a aussi sorti le chéquier, offrant au Français un salaire compris entre 10 et 15 millions d’euros par an.

Mais les millions du Qatar et du géant de Premier League ne semblent pas avoir les faveurs de l’ancien Rennais. Toujours selon la même source, Ousmane Dembélé a une décision en tête depuis déjà quelques semaines : prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Reste maintenant à savoir si le président catalan Joan Laporta fera un petit effort pour s’aligner sur les prétentions salariales du phénomène de 24 ans.