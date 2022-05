Voici la liste des nommés pour le trophée UNFP du meilleur joueur français à l’étranger.

Après avoir dévoilé la liste des nommés pour le titre de meilleur espoir de Ligue 1, la chaîne L’Equipe a annoncé ce mardi les 5 nommés pour le trophée UNFP du meilleur joueur français à l’étranger. On retrouve les Milanais Mike Maignan et Theo Hernandez, le Barcelonais Ousmane Dembélé, le milieu de Chelsea N’Golo Kanté et le grand favori, Karim Benzema, auteur d’une saison stratosphérique avec le Real Madrid.

À noter l’absence du phénomène de Leipzig, Christopher Nkunku.