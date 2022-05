Face aux médias, Pau Lopez a lui-même confirmé que Steve Mandanda « doit jouer » jeudi soir contre Feyenoord.

De passage en conférence de presse ce mardi, le gardien espagnol Pau Lopez s’est réjouit de voir Steve Mandanda retrouver une place de titulaire en Ligue Europa Conférence. Ce jeudi (21h), pour la demi-finale retour face au Feyenoord Rotterdam, le vétéran français aura encore les faveurs de Jorge Sampaoli.

« Pas de problème, la compétition de Steve Mandanda, c’est la Ligue Europa Conférence. Il y a très bien joué jusqu’à aujourd’hui. On est là parce qu’il a très bien joué, il a beaucoup de mérite. Il doit jouer jeudi », a assuré Pau Lopez. De son côté, l’entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli, a confirmé face aux médias que c’est Steve Mandanda qui gardera les cages phocéennes lors de la deuxième manche face au Feyenoord. « Jeudi, ce sera Steve Mandanda qui jouera. On compte sur lui pour ce match très important et pour qu’on puisse se rendre en finale. »