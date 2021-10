Le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Dimitri Payet était très remonté hier soir au moment de revenir sur le Classico et la réception du Paris Saint-Germain.

Le joueur olympien s’en est pris à ses propres supporters suite à quelques nouveaux incidents et notamment des jets de projectiles qui ont contraint l’arbitre à arrêter le match pendant plus de deux minutes. « Je veux remercier ceux qui ont joué le jeu et qui ont été exemplaires ce soir parce qu’on ne peut pas mettre tout le monde dans le même bateau non plus. Il faut savoir faire la différence. Après, pour d’autres malheureusement… J’ai vu des bouteilles, des chargeurs, des briquets. Des choses que j’ai déjà vues contre moi, donc je sais ce que c’est, » a ainsi regretté Dimitri Payet en zone mixte après le match.

Avant d’en remettre une couche : « On a appelé au calme, moi-même et le président, a ajouté le capitaine marseillais. Malheureusement, il y a toujours certains qui peuvent déraper. On ne peut pas dire qu’eux soient des supporters de l’OM. On sait ce qu’on risque, on risque de perdre des points. Et il ne faudra pas pleurer en fin de saison s’il nous en manque un ou deux. On ne peut pas dire que ces gens-là aiment l’OM et sont supporters de ce club-là parce qu’ils peuvent nous pénaliser. Par contre voilà, il y en a eu d’autres… On ne va pas mettre tout le monde dans le même bateau comme je l’ai dit et je remercie les supporters qui sont venus pour nous supporter ». Après ces incidents, l’OM risque un point de pénalité au classement et peut être de nouvelles mesures…