La grande vainqueur(e) du tournoi WTA de Moscou Anett Kontaveit a fait un joli bond au classement avec près de 6 places gagnées.

L’Estonienne Anett Kontaveit grimpe de six places et se retrouve aujourd’hui 14e au classement WTA. Ce lundi, la WTA a publié le nouveau classement en actualisant les derniers résultats. Si le top 10 reste inchangé avec la domination de l’Australienne Ashleigh Barty, en revanche belle et même très belle progression de la jeune américaine Ann Li victorieuse à Tenerife. Justement dans ce tournoi, elle gagne 12 places et se retrouve 48e mondiale. Seule tricolore du top 100 à progresser, Alizé Cornet gagne également 6 places après sa belle demi-finale en Espagne.

Classement WTA publié lundi :

1. Ashleigh Barty (AUS) 9076 pts

2. Aryna Sabalenka (BLR) 6750

3. Karolina Pliskova (CZE) 5320

4. Barbora Krejcikova (CZE) 4708

5. Garbiñe Muguruza (ESP) 4425

6. Elina Svitolina (UKR) 4096

7. Maria Sakkari (GRE) 4005

8. Ons Jabeur (TUN) 3455

9. Belinda Bencic (SUI) 3365

10. Naomi Osaka (JPN) 3326

11. Iga Swiatek (POL) 3306

12. Angelique Kerber (GER) 3265

13. Paula Badosa (ESP) 3248

14. Anett Kontaveit (EST) 3136 (+6)

15. Sofia Kenin (USA) 3130 (-1)

16. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 3085

17. Petra Kvitova (CZE) 3035 (-2)

18. Simona Halep (ROM) 2907 (+1)

19. Elena Rybakina (KAZ) 2883 (-2)

20. Elise Mertens (BEL) 2795 (-2)

…

48. Ann Li (USA) 1279 (+12)

60. Alizé Cornet (FRA) 1080 (+6)

74. Caroline Garcia (FRA) 945 (-1)

78. Clara Burel (FRA) 902 (-3)

92. Kristina Mladenovic (FRA) 825 (-1)

93. Océane Dodin (FRA) 825 (-1)