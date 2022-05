Convoqué ce dimanche afin de participer à la célèbre soirée des trophées UNFP et nominé dans les cinq meilleurs entraîneurs de la saison, Christophe Galtier a évoqué dans le même temps l’avenir de Kylian Mbappé.

Actuel coach des Aiglons, il a donné son sentiment et espère du fond du coeur que le Français de 23 ans va prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain et rester en Ligue 1 dans quelques semaines. “Je croise les doigts pour Mbappé. On a besoin de lui en Ligue 1. Sa présence au PSG peut permettre à Paris de gagner la Ligue des champions et lui de gagner le plus beau des trophées. Mbappé est courtisé par les plus grands clubs du monde. J’espère qu’il sera encore avec nous la saison prochaine. Cela serait bien pour la Ligue 1, pour le PSG et très bien pour le football français. Quand on joue contre lui, c’est toujours difficile mais c’est un réel plaisir aussi de le voir jouer. Quand il marque contre nous, on est déçu, mais pas plus. Je suis un peu fan, c’est vrai.” A terminé l’ancien technicien du LOSC au micro de ‘Prime video.’