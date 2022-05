L’Equipe de France U17 a débuté son Euro 2022 par une belle victoire 6 buts à 1 contre la Pologne ce lundi soir. Une démonstration de la part des jeunes français qui commencent par un succès dans cette compétition.

Pour leur premier match dans la compétition, les partenaires du Lyonnais et récent vainqueur de la coupe Gambardella Mamadou Sarr ont atomisé les Polonais avec des réalisations de Désiré Doué (6, 15 min), Axel Gueguin (27 min), Zoumana Diallo (40 min), Mathys Tell (64 min) et Naim Byar (66 min). Une belle victoire pour commencer.