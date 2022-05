Pierre Ménès ne se fait plus trop d’illusion concernant l’avenir de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain. Il pense que le buteur de 23 ans va rejoindre l’Espagne et le Real Madrid la saison prochaine et il voit bien Robert Lewandowski arriver à la place de l’ancien monégasque.

« Mbappé et Lewandowski, ce n’est pas le même profil. En terme de buts, ce serait équivalent, en terme d’impact sur l’équipe, je ne suis pas sûr. Mbappé, il n’y en a qu’un, c’est un joueur de classe mondial. Oui, Lewandowski est une solution, mais il faudra d’autres attaquants. Cette saison, le PSG a souffert de son manque d’attaquants. Di Maria a été blessé deux mois, Neymar pendant trois mois, Messi a été en difficulté. Tout a trop reposé sur les solides épaules de Kylian. Même si Mbappé restait au PSG, il faudrait un attaquant de plus, car Icardi ne sert à rien. Lewandowski, c’est alléchant, mais tu remplaces un joueur de 23 ans par un joueur de 32 ans. Il faut attendre la décision de Kylian, qui ne saurait tarder et qui ne saurait être trop souriante pour le PSG. » A confié l’ancien journaliste de ‘Canal.’ sur son blog.

Rappelons que le Polonais est sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2023 mais qu’il communiqué à ses dirigeants ses envies de départ. Lewandowski ne souhaite pas prolonger son contrat avec le champion d’Allemagne en titre.