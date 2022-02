Pablo Longoria a évoqué le sujet Zinedine Zidane et la possibilité que l’ancien Ballon d’Or devienne un jour le coach de l’Olympique de Marseille. Malgré tout, il ne se fait pas d’illusions et cela reste de l’odre d’un simple rêve…

Dans un entretien accordé au « Figaro », le président de l’OM est revenu sur cette rumeur et il éteint l’incendie de suite. Selon lui, Zizou sur le banc de l’OM, c’est très improbable. « Zinédine Zidane est une personne très importante dans l’histoire de Marseille, il y a toujours une liaison avec la ville, c’est l’un des acteurs sociaux très importants ici. Rêver de lui ? C’est une question homérique, non ?, dans le monde du football actuel. Il a un palmarès très respectable et que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, on doit être admiratif qu’un Marseillais réussisse à faire cela. Tout Marseille doit en être fier. Maintenant, il faut être réaliste et ce que j’imagine dans l’immédiat c’est de donner une continuité à notre projet avec Jorge Sampaoli. » A précisé le président olympien.