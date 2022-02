Même en dehors de l’octogone, Conor McGregor fait parler. Alors qu’il se remet d’une blessure survenue lors de son dernier combat face à Dustin Poirier, les autres combattants de l’UFC ne l’épargnent pas.

Alors qu’il prépare son retour, McGregor s’est fait tailler par Jorge Masvidal, qui ne voit pas sa transformation physique du bon oeil. Dans une interview accordée à l’émission MMA Hour de Ariel Helwani, ce dernier a tacle McGregor.

« Je pense que Conor McGregor est un vieil homme aigri qui ne fait que crier devant sa télé à longueur de journée », a-t-il déclaré.

« C’est dommage pour lui mais il est cassé mentalement. Il s’est fait détruire tant de fois qu’il ne peut plus revenir à son meilleur niveau en tant que combattant. (…) Ce gars va finir par tellement sniffer qu’il va en crever. Je me fous de lui, je veux juste combattre avec lui et récupérer un gros chèque. Qu’il aille en cure de désintoxication, qu’il apprenne à traiter les anciens avec respect, en une fois que l’UFC nous fera signer notre contrat, je vais t’apprendre ce qu’est le respect. »

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de sport.fr en cliquant ici !