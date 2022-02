Débarqué telle une star au Paris Saint-Germain, Neymar a rapidement regretté son choix et a voulu plier bagages. Des envies d’ailleurs qu’il confirme enfin.

Recrue la plus chère de l’histoire du football soit 222 millions d’euros, Neymar a souvent été sur courant alternatif tant physiquement que mentalement. Les périodes estivales ont souvent été le théâtre d’interminable feuilleton, annonçant son départ du PSG mais aussi et surtout son retour au FC Barcelone. De multiples rumeurs qui se sont avérées véridiques. Le Brésilien l’a avoué alors qu’aujourd’hui il se sent épanoui à Paris : « Oui, j’ai essayé de revenir au Barça. On a tout tenté, mais ça n’a pas été possible. Mais je suis heureux, Leo a eu la possibilité de venir ici« , a-t-il confié dans un live sur Twitch.