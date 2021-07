Bruno Satin, agent de joueur, s’est confié sur le dossier Boubacar Kamara qui devrait quitter l’OM lors du mercato d’été. Pour le représentant, Marseille demande trop dans cette opération.

« En valeur absolue, on pourrait le situer entre 30 et 35 millions d’euros à mon sens, même si cela ne veut pas dire grand-chose car il s’agit d’abord d’une affaire d’offre et de demande. Là, avec une seule année de contrat, il faudrait faire jouer les enchères pour en tirer le maximum. Mais si l’OM arrive à en tirer 20 ou 25 millions, ce serait à mon sens une bonne opération pour un joueur non international dans sa situation. Vu la faiblesse du marché des transferts encore cette année, on peut même dire que ce serait une excellente affaire pour l’OM », a confié l’agent au média Le Phocéen.