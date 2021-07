Frédéric Piquionne, consultant pour RMC, se méfie de Gerson le nouveau joueur de l’Olympique de Marseille.

« Il est un peu plus vieux, il a un peu plus de bouteille. C’est un joueur confirmé dans le championnat brésilien. Mais les doutes que j’ai, c’est par rapport à ce championnat brésilien qui est très en deçà du championnat français, il faut le dire. Peut-être pas au niveau technique, parce tous les joueurs brésiliens sont quand même assez techniques. Mais la lenteur du championnat, les duels, l’intensité des matchs, c’est ça qui me fait peur. C’est pour ça que je me dis que quand tu vas jouer à Lens, à Brest ou à Clermont, dans le milieu de terrain il y a quand même des joueurs qui te mettent des tampons. C’est sur ça que je m’interroge », a indiqué le consultant de RMC.