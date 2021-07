Anthony Lopes pourrait avoir de la concurrence la saison prochaine avec l’Olympique Lyonnais.

« À Paris, il faudra expliquer à Navas, décisif pour emmener le PSG en finale de la LDC en 2020, pourquoi on lui a mis le Milanais Donnarumma dans les pieds… Et à Lyon, on semble vouloir avancer l’idée qu’il faut préparer la succession d’Anthony Lopes », a indiqué Christian Lanier dans son papier pour le quotidien régional Le Progrès. Reste maintenant à savoir comment Lopes va réagir.