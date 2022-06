L’Olympique de Marseille a dévoilé sa nouvelle tunique pour la saison prochaine à venir. Un maillot différent avec un tout nouveau sponsor maillot à savoir ‘Cazoo.’

Le nouveau maillot de l’Olympique de Marseille serait déjà en vente dans certains magasins en Suisse. Ces dernières heures, une photo circule sur les réseaux et on y retrouve le futur maillot de l’Olympique de Marseille. Un maillot blanc à minces parements bleu plus foncé qu’habituellement. Avec un bleu plus clair sur les flancs et un col en V. Le nouveau sponsor, Cazoo, apparait en bleu foncé. Simple mais efficace.