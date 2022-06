Star de la mythique franchise des Lakers de Los Angles, LeBron James n’est pas du assuré de poursuivre sa carrière dans la cité des Anges.

Agé de 37 ans, James voudrait s’offrir un dernier challenge et évoluer avec les Warriors de Golden State ainsi que sa star Stephen Curry. Dans son émission ‘The Hend » Colin Conwend s’est exprimé sur l’avenir de ‘King James.’ « On appelle ça provoquer le destin. Et je pense que c’est ce que LeBron James cherche à faire en ayant parlé à deux reprises de son envie de jouer avec les Warriors et Steph Curry. Je pense qu’il cherche à provoquer le destin et à faire en sorte que ça arrive. LeBron est un gars intelligent. C’est le premier joueur en activité milliardaire de l’histoire. Il sait gérer son business. Il a laissé tomber deux fois sa ville de Cleveland, il a laissé tomber Pat Riley et son meilleur ami Dwyane Wade (à Miami). Vous ne pensez pas qu’il va laisser tomber les Lakers ? »

Avant de conclure : « Son contrat se termine dans un an. Vous ne pensez vraiment pas qu’il va se barrer aux Warriors ? Golden State aurait bien besoin de reposer un peu Steph Curry et Klay Thompson avec un athlète dynamique. Après tout, LeBron menait encore la NBA en matière de pourcentage à 2 points cette saison. » Affirme le spécialiste.