Toujours à la recherche d’un ailier pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille a repéré depuis pas de semaines la situation de Gérard Deulofeu.

Selon le ‘Corriere dello Sport’, le club phocéen apprécie vraiment se qualités mais le joueur qui est formé au FC Barcelone n’envisage pas du tout de faire ses valises et souhaite rester en Italie. S’il ne devrait pas rester à Udinese, il pourrait rejoindre le Napoli dans les prochaines semaines et privilégier une aventure en Italie. L’OM ne semble pas avoir ses chances sur son dossier. Cette saison, Gerard Deulofeu a inscrit 13 buts et donné 5 passes décisives en 34 matchs de Serie A. L’Udinese, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2024, lui a accordé un bon de sortie pour cet été. Affaire à suivre…