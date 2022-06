Sadio Mané s’apprête à quitter Liverpool pour le Bayern Munich où il touchera un salaire annuel de 20 millions d’euros, 4 fois supérieur à ce qu’il percevait en Angleterre.

Alors que Sadio Mané a récemment officialisé ses envies d’ailleurs, Liverpool a confirmé la tendance en déboursant 100 millions d’euros pour s’attacher les services de Darwin Nunez. L’Uruguayen semble être le successeur désigné du Sénégalais qui devrait quitter les Reds dans les semaines à venir. Bien qu’aucun accord n’a pas encore été conclu, tout semble indiquer qu’il portera les couleurs du Bayern Munich la saison prochaine où il touchera un véritable pactole.

Selon les informations dévoilées par L’Equipe dans son édition du jour, Sadio Mané s’apprête à toucher un véritable pont d’or en signant au Bayern Munich. A Liverpool, le Sénégalais de 30 ans ne fait pas partie des 10 joueurs les mieux rémunérés et devrait toucher un salaire 4 fois supérieur en Allemagne. Il aurait déjà trouvé un accord avec l’écurie bavaroise qui lui offrirait un salaire annuel de 20 millions d’euros par an. Des émoluments mirobolants que les Reds n’étaient pas en mesure de lui offrir. Les deux écuries n’ont pas encore noué le moindre accord mais s’en rapprocheraient alors que Liverpool ne réclame désormais plus que 40 millions d’euros contre dix plus initialement.