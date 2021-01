André Villas-Boas était en conférence de presse ce samedi soir après le match nul décevant 0-0 sur la pelouse du Dijon FCO. Durant ce point presse, il a aussi parlé du mercato et le très probable départ de Kevin Strootman.

« Dernier match pour Strootman ? On verra. Il a une offre du Genoa sur la table, et il n’y a pas encore d’accord. On attend de voir ce qu’il va se passer. S’il reste avec nous, je serais très heureux, car c’est un mec très professionnel, qui donne tout à chaque fois qu’il entre. On va voir dans les prochains jours ce qu’il va se passer. » Explique le technicien portugais.