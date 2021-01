Fin du match entre Brive et Montpellier dans le cadre de la 10e journée de Top 14. Les Brivistes ont totalement retourné la situation et l’emporte 23 à 22.

Brive – Montpellier Hérault rugby 23 – 22 : devant à la mi-temps sur le score de 19 à 0, la lumière s’est éteinte pour le MHR qui a passé une seconde période cauchemardesque. Les hommes de Philippe Saint-André qui vient de succéder à Xavier Garbajosa au poste de coach ont craqué et subit une remontada en mode rugby. Malgré un essai de Vincent à la 14e minute de jeu, les visiteurs craquent sur deux essais transformés adverses et notamment 3 pénalités.

Une après-midi catastrophe pour le MHR qui n’a plus gagné depuis 5 matchs et se retrouve treizième et avant dernier avec 19 points. Les vainqueurs du jour pointent à la neuvième place avec 26 points.