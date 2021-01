C’est désormais officiel. Kevin Denkey quitte le Nîmes Olympique pour le Cercle Bruges en Jupiler League.

Ce dimanche, les deux clubs ont trouvé un accord pour le transfert de l’attaquant international togolais, auteur de 4 sélections avec les Eperviers. Kevin Denkey a signé un contrat de trois saisons et demi avec le Cercle Bruges et est donc lié au club belge jusqu’en juin 2024. Formé à Nîmes, Denkey a disputé 10 matchs avec les Crocos en Ligue 1 cette saison, avec 1 but et une passe décisive.