André Villas-Boas, entraîneur de l’OM, a évoqué le prochain mercato du club phocéen lors de sa conférence de presse. Le technicien a confirmé que le club cherche un attaquant pour suppléer Dario Benedetto.

“On n’est pas prêts pour agir début janvier. Mais je m’attends à ce que ça bouge la dernière semaine. On est toujours à la recherche de cet attaquant de référence qui peut nous apporter beaucoup”, a indiqué le coach de l’OM en conférence de presse.

Avant de revenir sur les performances de Leonardo Balerdi et Pape Gueye qui ne jouent pas beaucoup depuis le début de saison avec le club phocéen. “Non, pas du tout. Je ne suis pas déçu par les recrues, a lâché AVB face aux médias. Leonardo Balerdi et Pape Gueye ne jouent pas plus parce que les autres sont très bons aussi. C’était un bon mercato, qui a bien fonctionné. J’en suis très content.”