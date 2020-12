Journaliste pour la télévision Denis Balbir dresse un bilan de la première partie de saison de l’Olympique de Marseille et trouve que l’équipe est à l’image de son entraîneur.

Sur le site de « But football club », le journaliste est revenu sur les 17 premiers matchs de l’OM en Ligue 1 et n’est pas convaincu par les performances olympiennes. Il trouve que cette équipe a même eu deux visages.

« En ce début de saison, l’OM est à l’image de son coach. C’est une équipe à deux visages. Plutôt bon en Ligue 1. Très décevant en Ligue des Champions. Forcément, cela laisse une impression mitigée. Même si l’OM n’avait pas l’effectif pour accéder aux huitièmes de finale de Ligue des Champions, il y avait la place de finir troisième devant l’Olympiakos. Pour moi, c’est le gros échec de l’OM et le point noir du début de saison. Pour moi, la plus grosse satisfaction du début de saison, ce sont les prestations de Steve Mandanda », a-t-il ajouté. Pour rappel après les 17 premières journées, Marseille pointe à la cinquième place avec 28 points et deux matchs de retard face à Nice et Lens.