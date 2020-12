Forfait pour les derniers matchs de l’année 2020, Zlatan Ibrahimovic parle de son retour à Milan et sa forme actuelle. Il se sent à son aise et compte bien aider son équipe cette saison.

« Beaucoup de gens m’interrogent concernant mon avenir. Je réponds que je continuerai aussi longtemps que je pourrai faire ce que je fais maintenant. Je me sens bien à Milan, tout fonctionne. Je ne déciderai pas seul, ma famille est plus importante que tout. Ils me manquent beaucoup, mais Pioli (le coach du Milan AC) m’a dit que si j’ai deux enfants en Suède, ici à Milanello (centre d’entraînement du club, nldr), j’en ai 25 autres qui ont besoin de moi. » Assure-t-il dans un entretien avec le « Corriere della Serra ».