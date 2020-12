Devenu le nouvel entraîneur du FC Nantes il y a quelques heures, Raymond Domenech est déjà au travail. Ce dernier compte bien renforcer la défense centrale des canaris dès ce mercato hivernal.

Comme le confirme « 20 minutes », le technicien français envisage de recruter des renforts dans le secteur défensif dès ce mercato. Il souhaite passer par cette étape afin de permettre à l’équipe de relever la tête et ainsi pouvoir assurer son maintien dans l’elite le plus rapidement possible.