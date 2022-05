Dimitri Payet ne pourra pas terminer la saison avec l’Olympique de Marseille. La star olympienne est forfait pour les trois derniers matchs comme l’a confirmé le club ce samedi.

Sans surprise Dimitri Payet ne sera pas en mesure d’aider son équipe pour la toute fin de saison. Le joueur olympien qui souffre d’une « lésion musculaire du mollet » est forfait pour les matchs à Lorient, Rennes et la réception du RC Strasbourg pour la 38e et dernière journées du championnat. « Les soins ont d’ores et déjà démarré mais la récupération totale n’arrivera qu’après la fin du championnat », a précisé l’OM. Un vrai coup dur pour la star de l’équipe qui a été contraint de céder sa place sur blessure jeudi soir lors du match face au Feyenoord Rotterdam. Il faudra faire sans lui.