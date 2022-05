Qualifié avec brio pour la finale de la Ligue des champions après sa victoire 5 buts à 2 en cumulé face aux Espagnols de Villarreal cette semaine, le FC Liverpool poursuit son incroyable saison. Les Reds peuvent encore rêver d’un historique quadruplé avec la Premier League, la Carabao Cup, la FA Cup et la Ligue des champions.

Un objectif qui paraît totalement dingue mais que les partenaires de Mohamed Salah sont en capacité de réussir. Justement l’international égyptien s’est confié et confirme que l’objectif de la fin de saison est de glaner les quatre trophées. “Je pense que Liverpool peut réaliser le quadruplé. Tout n’est pas entre nos mains, mais je pense que nous devons gagner nos matchs en Premier League et nous verrons si Manchester City perd des points ou pas. Je pense que nous devons simplement nous concentrer sur notre jeu. En Premier League, il faut attendre que City perde des points, mais je pense que c’est possible. (…) Donc, oui, je pense que nous avons cet état d’esprit qui nous permet de gagner contre n’importe quel trophée. L’essentiel est que l’équipe gagne la Premier League. J’espère que nous y arriverons, mais dans l’ensemble, je suis content de ce que l’équipe fait et de ce que je fais individuellement aussi.” A révélé le Pharaon.

Pour rappel, les Reds ont déjà remporté la League Cup (Carabao Cup) cette saison. Ils sont en finale de la FA Cup avec une finale à joueur contre Chelsea le samedi 14 mai prochain ainsi qu’en finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid au Stade de France le 28 mai prochain. Pour le championnat, ils pointent à la deuxième place derrière Manchester City avec un point de retard, avant de recevoir Tottenham à Anfield ce samedi.