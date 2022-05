Xavi Hernandez l’entraîneur du FC Barcelone était en conférence de presse pour évoquer le choc à venir face au Betis Séville ce samedi soir à partir de 21 heures.

Le coach catalan a évoqué la saison du FC Barcelone mais aussi ses futurs objectifs, lui qui est arrivé au club pour lui redonner ses titres de noblesse. Même si le chemin est encore long, l’ancien capitaine du FCB pense être sur la bonne voie. « On a fait de très bons matchs contre des équipes de haut niveau et il faut être constant. […] Nous nous sommes beaucoup améliorés depuis novembre. Nous avons bien joué de nombreux matchs et nous avons obtenu de bons résultats contre de grandes équipes. C’est un processus. Nous sommes sur la bonne voie. Je suis optimiste. » Explique-t-il.

Avant de poursuivre : « Ce n’est pas mon message, c’est le message de l’histoire du Barça. Je n’ai pas de baguette magique, ce sur quoi je suis clair, c’est qu’avec ce modèle, ils ont remporté cinq Ligues des champions et une reconnaissance mondiale. Hors de l’Espagne, les gens se souviennent du Barça de Guardiola, du Barça de Messi. Et ils se souviennent de comment nous l’avons fait, pas tellement de ce que nous avons gagné. Nous devons attendre et être patients […] » Pour le moment, le FC Barcelone se retrouve deuxième de la Liga avec 66 points, deux de plus que le FC Séville et cinq longueurs d’avance sur l’Atletico Madrid.