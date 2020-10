Après son match face à Manchester City en Ligue des Champions, Marseille pourrait ne pas rejouer avant d’affronter Porto la semaine prochaine.

La cause ? Du COVID-19 à Lens ! Le Racing a annoncé mardi que 11 joueurs de l’effectif et 7 membres du staff sont touchés par le nouveau coronavirus. Selon les informations de l’Équipe, le match face à l’OM vendredi pourrait être reporté à une date ultérieure. Lens doit maintenant respecter le protocole de la LFP et si possible présenter une liste de 20 joueurs négatifs, dont un gardien, sur une liste de 30 fournie par le club.

“Ces informations et résultats sont régulièrement portés à la connaissance de la LFP qui statuera dans les prochains jours sur la tenue du match Marseille-Lens”, a expliqué le club dans un communiqué. Avec le calendrier de Ligue des Champions de l’OM, le match serait reporté au mois de janvier, aucune date n’étant disponible avant cette période.