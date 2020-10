Les Sportel Awards, malgré le contexte sanitaire compliqué, a réussi à maintenir sa cérémonie de remise des prix à Monaco. Partenaire de l’événement, Sport.fr vous invite à découvrir le palmarès 2020 des meilleures séquences sportives de l’année.

Le jury, présidé par la quadruple championne du monde de judo, Clarisse Agbegnenou, a départagé les plus belles vidéos parmi les nombreuses œuvres soumises par des productions internationales.

Prix du Ralenti parrainé par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)

FairPlay (Michael Lasserre, World Athletics, Monaco)

Prix de la Découverte

Risques en cascade (Pierre-Étienne Léonard, France Télévisions, France)

Prix de l’Innovation

Virtual Fans (Ryunosuke Hosaka, TBS Television, Japon)

Prix du Digital

WWE ThunderDome – Virtual Fan ExperienceJon Slusser (Chris Kaiser, CJ Davis, Matt Marcus, The Famous Group, États-Unis)

Prix de la Promotion d’un Programme parrainé par THIRTY NINE Monte-Carlo

Boston Celtics deadly challenges (Steve Davis, The Famous Group, États-Unis)

Prix de la Publicité parrainé par par ASMonaco Basket-Roca Team

PMU SPORT : Émotions fooooooooortes ! (Agence Buzzman, France)

Prix du Livre – Renaud de Laborderie parrainé par le Comité Olympique Monégasque

A life behind the lens – Thirty years of award winning photography of sports most iconic moments (Richard Pelham, Pitch Publishing, Royaume-Unis)

Prix du Documentaire Peace and Sport

Into the storm (Adam Brown, RAW TV, Royaume-Uni)

En clôture de la Cérémonie, S.A.S. le Prince Albert II et la présidente du Jury ont remis le Prix du Jury à « Out of the rain » de Marc Sauvourel, CANAL +, France.

Membres du Jury

• Clarisse Agbegnenoun (Présidente), Championne du monde de judo

• Jean-Baptiste Alaize, Champion de la Paix, Peace and Sport, Médaillé aux Championnats d’Europe d’Athlétisme Handisports

• Roberto Alegria, Photographe Professionnel, Espagne

• Gérard Houllier, Directeur Sportif Mondial de Football, Red Bull

• S.E. Mme Yvette Lambin-Berti, Secrétaire Général, Comité Olympique Monégasque, Monaco

• Frédéric Michalak, Ancien Joueur International français de Rugby

• Nathalie Péchalat, Présidente, Fédération française des Sports de glace