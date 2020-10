L’Olympique de Marseille s’est lourdement incliné face à Manchester City (0-3).

En Ligue des Champions, l’OM donne une très mauvaise image. Après la défaite lors de la 2ème journée de la C1 contre Manchester City (0-3) au Stade Vélodrome, les médias en Angleterre ont surtout retenu la mauvaise prestation des Marseillais. A l’image de nos confrères du quotidien britannique The Guardian.

“City sera à juste titre félicité pour sa performance. Mais ce serait un manquement grave au devoir journalistique de ne pas pointer du doigt l’impuissance générale de Marseille. Ils se sont organisés pour contenir City, ont pris un but mais ont continué dans la même optique, avec l’espoir d’égaliser en fin de rencontre. Pour une équipe qui joue à domicile, c’est un énorme manque d’ambition. “AVB” répondra qu’il voulait éviter de prendre une valise en jouant, mais… il a tout de même pris une valise, sans jouer. Et encore, le score est flatteur pour l’OM !”, a indiqué The Guardian dans son édition du jour.