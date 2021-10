Le feuilleton de l’été côté marseillais n’a pas dit son dernier mot. En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara donne de véritables maux de têtes à Pablo Longoria. Alors qu’il pourra quitter l’OM libre l’été prochain, l’AC Milan avait tenté une approche originale lors du dernier marché estival.

Ce n’est un secret pour personne, Boubacar Kamara est un homme convoité. En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain marseillais sera libre de s’engager avec l’écurie de son choix à partir de cet hiver. Une éventualité que Pablo Longoria a tenté d’éviter à tout prix en essayant de le vendre lors du dernier marché estival. Le FC Séville ainsi que le Milan AC ont été les deux formations les plus présentes mais aucune des deux n’a formulé une offre convaincante. Parmi les multiples tentatives lombardes, une plus originale que les autres retient notre attention. Selon CalcioMercato, les dirigeants milanais auraient proposé un échange à l’OM : Samu Castillejo et une indemnité de transfert amoindrie contre Boubacar Kamara. Une proposition très rapidement déclinée par la direction marseillaise.